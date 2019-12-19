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ВИДЕО - Бё летел первым, а финишировал вне пьедестала – вся жара и мерзлота гонки в Анси

Бё летел первым, а финишировал вне пьедестала – вся жара и мерзлота гонки в Анси
 250 просмотров | 02:20
Eurosport

22 мин. назад

Русские биатлонисты даже не попали в десятку лучших.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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