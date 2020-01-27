Баскетбол

Легенда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета (видео)

Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту
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SNTV

14 мин. назад

Трагедия произошла в городе Калабасас, Калифорния.
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Баскетбол


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