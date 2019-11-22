Баскетбол

Невообразимые трюки баскетбольных фристайлеров из Китая и Польши – чертовски завораживающе (видео)

Невообразимые трюки баскетбольных фристайлеров из Китая и Польши – чертовски завораживающе
 184 просмотров | 00:57
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Это же просто чума.
Показать большеПоказать меньше

Баскетбол


Посмотреть ещеБольше от канала Баскетбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео