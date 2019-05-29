Баскетбол

ВИДЕО - Гимнаст сделал сальто и попал в баскетбольное кольцо с центра площадки

Гимнаст сделал сальто и попал в баскетбольное кольцо с центра площадки
 267 просмотров | 00:32
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

А потом еще и атомно порадовался.
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Баскетбол


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