Баскетбол

ВИДЕО - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности
 513 просмотров | 00:30
SNTV

41 мин. назад

18 метров!
Показать большеПоказать меньше

Баскетбол


Посмотреть ещеБольше от канала Баскетбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео