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60 очков и победный бросок за 30 секунд до сирены. Последний матч в карьере Коби (видео)

60 очков и победный бросок за 30 секунд до сирены. Последний матч в карьере Коби
 768 просмотров | 02:00
SNTV

1 час назад

Последним матчем Брайанта стала финальная игра сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Юты». Команда Коби уступала большую часть матча, но Черная Мамба набрал 60 очков и вывел «Лейкерс» вперед на последних секундах.
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