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ВИДЕО - Ласицкене взяла 2,01 метра со второй попытки и даже не улыбнулась

Ласицкене взяла 2,01 метра со второй попытки и даже не улыбнулась
 183 просмотров | 00:37
Eurosport

1 час назад

Прыжок принес Марии золото на ЧЕ в помещении.
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Легкая атлетика


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