Испанка Пелетейро выиграла золото чемпионата Европы, завизжала, а потом расплакалась

ВИДЕО - Испанка Ана Пелетейро выиграла золото чемпионата Европы, завизжала, а потом расплакалась
Показать большеПоказать меньше
Легкая атлетика
Испанка Пелетейро выиграла золото чемпионата Европы, завизжала, а потом расплакалась192 просмотров • 3 ч. назад
Победитель кросс-кантри забега придумал пафосно финишировать на коленках, но воткнулся лицом в грязь2 899 просмотров • 09/12/2018 в 19:44
Бегунья просчиталась и отпраздновала серебро за круг до финиша. Естественно, соперницы убежали8 470 просмотров • 12/08/2018 в 22:09
0,002 секунды! Шубенков проиграл каких-то 0,002 секунды! Зацени этот нереальный финал15 412 просмотров • 10/08/2018 в 22:05
Золотой прыжок Ласицкене, которая впервые выиграла чемпионат Европы13 929 просмотров • 10/08/2018 в 21:39
Троллинг Болта, катание на пончике и еще выкрутасы маскота ЧМ, с которого можно похихикать4 087 просмотров • 14/08/2017 в 15:52
Последний круг почета Болта, после которого на душе станет тяжеловато11 619 просмотров • 14/08/2017 в 10:02
Женская эстафета, где у США не было ни единого конкурента4 252 просмотров • 13/08/2017 в 23:12
Ядерный финиш эстафеты 4х400, в которой дядя из Тринидада на финише сожрал американца без хлеба13 654 просмотров • 13/08/2017 в 23:06
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Пэрис разогнался быстрее метеорита и взял золото в супергиганте
Волшебные укороченные и термоядерные удары Кирьоса, которыми австралиец укротил Зверева
Гол Ковальчука, собачьи бега на льду и другая милота расправы «королей» над «Чикаго»
Лучшие удары и розыгрыши матча, в котором Федерер взял 100-й титул в карьере
Разве у Циципаса были шансы в финале, когда у Роджера проходили такие удары?
Победный финиш Йохауг, которая флагом отметила третье золото на ЧМ