Американский футбол

ВИДЕО - Роскошный чемпионский парад «Чифс» после триумфа в Супербоуле

Роскошный чемпионский парад «Чифс» после триумфа в Супербоуле
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Eurosport

53 мин. назад

Команда из Канзаса выиграла титул, победив главном матче года «Сан-Франциско Форти Найнерс» – 31:20.
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Американский футбол


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