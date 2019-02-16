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ВИДЕО - Невероятный спуск Шиффрин, которая докаталась до четвертого золота в слаломе

Невероятный спуск Шиффрин, которая докаталась до четвертого золота в слаломе
 7 просмотров | 01:42
Eurosport

17 мин. назад

После первой попытки в это не верилось, но Микаэла стала чемпионкой.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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