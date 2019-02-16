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ВИДЕО - Золотой слаломный проход Холденер, которым она оформила победный хет-трик на ЧМ-2019

Золотой слаломный проход Холденер, которым она оформила победный хет-трик на ЧМ-2019
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Eurosport

Только что

Швейцарка стала главной героиней турнира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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