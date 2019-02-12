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ВИДЕО - «Это очень много значит для меня». Линдси Вонн посмотрела трибьют о себе, но даже не пустила слезу

«Это очень много значит для меня». Вонн посмотрела трибьют о себе, но даже не пустила слезу
1 336 просмотров | 03:58
Eurosport

Вчера в 16:53

Подруги и соперницы пожелали американке успехов в жизни после спорта.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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