Горные лыжи > Чемпионат мира

ВИДЕО - Последний спуск великой Линдси Вонн. 62 секунды истории

Последний спуск великой Вонн. 62 секунды истории
 485 просмотров | 02:00
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Легендарная американка завершает карьеру.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Горные лыжи


Посмотреть ещеБольше от канала Горные лыжи
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео