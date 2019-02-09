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ВИДЕО - Янсруд не оставил шансов соперникам идеальным спуском и к золоту Сочи-2014 прибавил победу на ЧМ

Янсруд не оставил шансов соперникам идеальным спуском и к золоту Сочи-2014 прибавил победу на ЧМ
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Eurosport

23 ч. назадОбновлено 1 час назад

Красивая победа норвежца.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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