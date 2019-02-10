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ВИДЕО - Свиндаля в последнем заезде в карьере отделили от золота жалкие две сотые секунды

Свиндаля в последнем заезде в карьере отделили от золота жалкие две сотые секунды
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Eurosport

Только что

Конец красивой карьеры.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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