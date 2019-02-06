Горные лыжи > Чемпионат мира

ВИДЕО - Нарезка выступлений главных красавчиков дня, которые поделили медали в супергиганте

Нарезка выступлений главных красавчиков дня, которые поделили медали в супергиганте
 303 просмотров | 01:17
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Пэрис, Клэри и Крихмайр – вот они горнолыжные монстры.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Горные лыжи


Посмотреть ещеБольше от канала Горные лыжи
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео