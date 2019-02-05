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ВИДЕО - Победный заезд Микаэлы Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды

Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды
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Eurosport

1 минуту назадОбновлено Только что

23-летняя американка стала четырехкратной чемпионкой мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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