Горные лыжи > Венген

ВИДЕО - Шикарный слалом Хорошилова, который принес России первый подиум с января 2018-го

Шикарный слалом Хорошилова, который принес России первый подиум с января 2018-го
 88 просмотров | 01:32
Eurosport

34 мин. назад

Александр стал третьим в Венгене.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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