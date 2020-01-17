ВИДЕО - Норвежский горнолыжник потерял равновесие и на полном ходу страшно ударился спиной о склон
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Горные лыжи
Норвежский горнолыжник потерял равновесие и на полном ходу страшно ударился спиной о склон102 просмотров • 3 ч. назад
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