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ВИДЕО - Норвежский горнолыжник потерял равновесие и на полном ходу страшно ударился спиной о склон

Норвежский горнолыжник потерял равновесие и на полном ходу страшно ударился спиной о склон
 102 просмотров | 01:53
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Адриан-Смизета Сейерстеда с трудом достали из страховочной сети.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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