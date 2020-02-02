Горные лыжи

Федерика Бриньоне победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Сочи (видео)

Бриньоне идеально преодолела дистанцию в Сочи и закрепилась на втором месте в общем зачете
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Eurosport

31 мин. назад

Микаэла Шиффрин пропустила российский этап.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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