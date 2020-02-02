Бриньоне идеально преодолела дистанцию в Сочи и закрепилась на втором месте в общем зачете

Федерика Бриньоне победила в супергиганте на этапе Кубка мира в Сочи (видео)
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Горные лыжи
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31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь
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