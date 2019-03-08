Горные лыжи

ВИДЕО - Латвийский горнолыжник потерял лыжу во время спуска и ждет конца месяца, чтобы попасть в Watts

Латвийский горнолыжник потерял лыжу во время спуска и ждет конца месяца, чтобы попасть в Watts
 352 просмотров | 00:52
Eurosport

1 час назад

Нужно тщательнее проверять снаряжение.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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