Горные лыжи

Милейшее видео, в котором Линдси Вонн сначала одевает, а потом мимимишкается с любимой собачкой

Милейшее видео, в котором Вонн сначала одевает, а потом мимимишкается с любимой собачкой
 31 просмотров | 00:47
Eurosport

23 мин. назад

Ну какая прелесть!

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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