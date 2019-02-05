Горные лыжи

ВИДЕО - Великая Линдси Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала

Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
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Eurosport

Только что

Олимпийская чемпионка все же самостоятельно покинула трассу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Горные лыжи


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