Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала

ВИДЕО - Великая Линдси Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
Показать большеПоказать меньше
Горные лыжи
Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упаласмотрят • 2 ч. назад
Медалистка Пхёнчхана закончила первый заезд потерей лыж и жутким падением3 659 просмотров • 29/12/2018 в 12:26
Жуткое падение словенского горнолыжника, которое лучше не смотреть слабонервным5 938 просмотров • 28/12/2018 в 22:58
Горнолыжница не вписалась в поворот и страшно шваркнулась. 2 года назад она пережила похожее падение3 162 просмотров • 08/12/2018 в 16:05
Жутчайшее падение немецкого горнолыжника во время спуска8 250 просмотров • 30/11/2018 в 20:42
Победный пролет Дрессена на самой экстремальной трассе мира в Кицбюэле2 904 просмотров • 22/01/2018 в 02:26
Слаломный подвиг Трихичева, который принес России первое серебро на мужских этапах Кубка мира5 744 просмотров • 13/01/2018 в 08:46
Хорошилов потерял лыжу во второй попытке и сделал ласточку5 791 просмотров • 23/12/2017 в 10:46
Атомный перфоманс Вонн в супергиганте обеспечил ей первую победу в сезоне3 493 просмотров • 16/12/2017 в 21:37
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Филадельфия» запорола выход 3 в 0 и получила в следующей же атаке
«Анахайм» продержался первый период, но потом «Торонто» засунул 6 шайб
Тут ничего необычного – просто очередной шикарный удар О’Салливана
Слезы Вонн и жестокие падения в новом выпуске Watts
«Огоньки» из Калгари поджарили «Каролину», Линдхольм наказал бывшую команду
Овечкин танком рвался к русскому рекорду НХЛ, но Раск засушил все его попытки