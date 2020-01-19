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ВИДЕО - Конфуз в параллельном слаломе: две горнолыжницы упали почти одновременно

Конфуз в параллельном слаломе: две горнолыжницы упали почти одновременно
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Eurosport

51 мин. назад

Неудачный заезд для Кристин Люсдаль и Корали Фрасс-Сомбе.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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