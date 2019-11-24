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Гениальный Кристофферсен идеально провел вторую попытку в слаломе и обошел Ноэля на 9 сотых (видео)

Гениальный Кристофферсен идеально провел вторую попытку в слаломе и обошел Ноэля на жалкие 9 сотых
  смотрят | 03:23
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 9 мин. назад

Разница настолько незначительна, что ты даже моргнуть не успеешь.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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