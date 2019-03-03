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ВИДЕО - Доминик Пэрис разогнался быстрее метеорита и взял золото в супергиганте

Пэрис разогнался быстрее метеорита и взял золото в супергиганте
 194 просмотров | 01:55
Eurosport

1 час назад

Это второй успех итальянца в 2019-м.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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