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ВИДЕО - Драматичное падение Шиффрин на этапе в Альтенмаркте

Драматичное падение Шиффрин на этапе в Альтенмаркте
 86 просмотров | 02:07
Eurosport

42 мин. назад

Сильнейшая горнолыжница последних лет неудачно слетала в Австрию.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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