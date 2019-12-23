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ВИДЕО - «Не просто сход, а тяжелое падение». Швейцарец жестким приземлением завершил заезд против Трихичева

«Не просто сход, а тяжелое падение». Швейцарец жестким приземлением завершил заезд против Трихичева
 126 просмотров | 01:17
Eurosport

30 мин. назад

Мауро Кавизель сошел с дистанции против лыжника из России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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