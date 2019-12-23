Горные лыжи > Альта Бадиа

ВИДЕО - Итальянский горнолыжник упал в метрах от финиша и растерял все, что можно было растерять

Итальянский горнолыжник упал в метрах от финиша и растерял все, что можно было растерять
 58 просмотров | 01:06
Eurosport

24 мин. назад

У Алекса Винатцера все пошло не по плану.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Горные лыжи


Посмотреть ещеБольше от канала Горные лыжи
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео