Итальянский горнолыжник потерял равновесие и сурово проехался по склону на спине

ВИДЕО - Итальянский горнолыжник Ханнес Зингерле потерял равновесие и сурово проехался по склону на спине
Показать большеПоказать меньше
Горные лыжи
Итальянский горнолыжник потерял равновесие и сурово проехался по склону на спине127 просмотров • 3 ч. назад
Гениальный Кристофферсен идеально провел вторую попытку в слаломе и обошел Ноэля на жалкие 9 сотых1 777 просмотров • 24/11/2019 в 21:24
«Ребята – это огонь!» В Сочи прошел традиционный массовый спуск лыжников в купальниках14 576 просмотров • 18/03/2019 в 14:53
Латвийский горнолыжник потерял лыжу во время спуска и ждет конца месяца, чтобы попасть в Watts3 071 просмотров • 08/03/2019 в 14:11
Пэрис разогнался быстрее метеорита и взял золото в супергиганте1 364 просмотров • 03/03/2019 в 12:49
Сокрушительный слалом Хиршера, который поставил золотую точку ЧМ-20192 531 просмотров • 17/02/2019 в 17:02
Невероятный спуск Шиффрин, которая докаталась до четвертого золота в слаломе2 683 просмотров • 16/02/2019 в 15:53
Даже ветродуй и задетый флаг не помешали Влховой взять первое в карьере золото ЧМ1 973 просмотров • 14/02/2019 в 22:39
Милейшее видео, в котором Вонн сначала одевает, а потом мимимишкается с любимой собачкой1 711 просмотров • 14/02/2019 в 22:26
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Жаркая развязка мужского спринта – Франция лидировала за метры до финиша, но не попала в призы
Блестящее выступление сборной России по лыжной акробатике – команда взяла золото на этапе в Китае
Женские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финал
Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде
Издевательский твинер Хачанова застал Джоковича врасплох
Экхофф выиграла пасьют на этапе в Анси, Куклина только 14-я