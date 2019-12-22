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ВИДЕО - Итальянский горнолыжник Ханнес Зингерле потерял равновесие и сурово проехался по склону на спине

Итальянский горнолыжник потерял равновесие и сурово проехался по склону на спине
 127 просмотров | 00:48
Eurosport

1 час назад

Вроде без травм, но все равно выглядело опасно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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