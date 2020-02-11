Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке

В Татарстане состоялся фестиваль, на котором избушка Бабы Яги скатилась с ледяной горки (видео)
Показать большеПоказать меньше
Все виды спорта
Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке19 просмотров • 2 ч. назад
Объявлены победители «Золотой мишени». Награды получили топ-стрелки из 12 категорий1 468 просмотров • 26/12/2019 в 10:20
«Это мечта и большая возможность». ISSF наградила лучших стрелков на гала-вечере в Мюнхене1 831 просмотров • 16/12/2019 в 17:04
Думаешь, что видел в жизни все? Вот тебе финал по подводному хоккею3 544 просмотров • 06/12/2019 в 07:07
Самый горький хайлайт года: Медведев подарил Надалю выигранный матч4 216 просмотров • 13/11/2019 в 18:49
«Эй, Надаль! Ты женишься на мне?» Лучшие предложения руки и сердца3 070 просмотров • 29/10/2019 в 16:21
«Воспитал 25 или 27 чемпионов мира». Тренер, который отдал самбо 50 лет5 388 просмотров • 28/10/2019 в 21:07
Мужик с рыбой на велотрассе, превратности летнего биатлона. Вспомни ушедшее лето с Watts1 336 просмотров • 02/09/2019 в 21:08
Корейский виртуоз показал, как бы выглядела паненка в хоккее на траве4 061 просмотров • 05/04/2019 в 11:44
Больше видео
Грэму Дотту везет в финале. Этот флюк – явное доказательство
Робертсон срезал сложный синий и придумал техничный выход
Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы
Игрок «Виллем II» вонзил самый нелепый автогол 2020-го
Феноменальный спурт Большунова на финише, принесший ему очередную победу
Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую