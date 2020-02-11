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В Татарстане состоялся фестиваль, на котором избушка Бабы Яги скатилась с ледяной горки (видео)

Избушка Бабы Яги, КАМАЗ и самолет. Экстремальный рафтинг по ледяной горке
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Eurosport

24 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Фестиваль в Татарстанском районе Мамадыш проводится уже четвертый год.
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