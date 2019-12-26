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ВИДЕО - Объявлены победители «Золотой мишени». Награды получили топ-стрелки из 12 категорий

Объявлены победители «Золотой мишени». Награды получили топ-стрелки из 12 категорий
 168 просмотров | 02:07
ISSF

1 час назад

Дебютная церемония прошла в Мюнхене.
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