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ВИДЕО - «Это мечта и большая возможность». ISSF наградила лучших стрелков на гала-вечере в Мюнхене

«Это мечта и большая возможность». ISSF наградила лучших стрелков на гала-вечере в Мюнхене
 49 просмотров | 02:07
ISSF

53 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Только легкая атлетика делегирует на Олимпиаду больше спортсменов, чем стрельба.
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