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ВИДЕО - Роналду строит отели, Цзю – финансовую пирамиду. 6 гениальных и провальных стартапов от спортсменов

Роналду строит отели, Цзю – финансовую пирамиду. 6 гениальных и провальных стартапов от спортсменов
 820 просмотров | 03:54
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Спортсмены любят бизнес, но не у всех получается.
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