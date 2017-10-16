Жесткие аварии на авто, мотоциклах и великах: новый Watts немного жутковат

Спорт – это не только про голы, очки и секунды, это еще и про молодость и задор. Все самые смешные моменты из эфира Eurosport – в журнале Watts!

Лучшее из мира спорта! А может, и худшее из мира спорта, кто его разберет... В общем, легендарный Watts на Eurosport.ru!