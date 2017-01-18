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ВИДЕО - Прекрасные 2 минуты тенниса от Натальи Вихлянцевой и Анастасии Павлюченковой на Australian Open

Прекрасные 2 минуты тенниса от Вихлянцевой и Павлюченковой
 25 просмотров | 02:18
Eurosport

13 мин. назад

Жаль, но в третий круг могла выйти только одна из представительниц России.
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Теннис


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