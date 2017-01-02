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ВИДЕО - Вандевеге и Сок заменили Коко на линейного арбитра, и тот плюхнулся на корт, выполняя подачу

Вандевеге и Сок заменили Коко на линейного арбитра, и тот плюхнулся на корт, выполняя подачу
 
1 543 просмотров

Последнее обновление16 ч. назад

Опубликовано02/01/2017 в 14:12

Американцы повеселили публику на Кубке Хопмана.
 
 