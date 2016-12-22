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ВИДЕО - Петра Квитова пропустит от 6 до 8 месяцев после ножевого ранения

Квитова пропустит от 6 до 8 месяцев после ножевого ранения
 
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Последнее обновление13 ч. назад

Опубликовано22/12/2016 в 12:15

Чешской теннисистке нельзя нагружать порезанную руку.
 
 