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ВИДЕО - Удар Екатерины Макаровой, отправивший первую ракетку мира домой

Удар Макаровой, отправивший первую ракетку мира домой
 930 просмотров | 00:54
Eurosport

39 мин. назад

Анжелик Кербер покинула «Ролан Гаррос» после первого круга.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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