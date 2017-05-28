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ВИДЕО - Первая победа Петры Квитовой после вооруженного нападения

Первая победа Квитовой после вооруженного нападения
 383 просмотров | 02:34
Eurosport

48 мин. назад

Чешская теннисистка справилась с Джулией Боузрап в первом круге – 6:3, 6:2.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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