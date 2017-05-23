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ВИДЕО - «Он был как глоток свежего воздуха». 11-летний путь Джоковича к победе на «Ролан Гаррос»

«Он был как глоток свежего воздуха». 11-летний путь Джоковича к победе на «Ролан Гаррос»
 19 просмотров | 03:31
Eurosport

6 мин. назад

Ноле очень долго шел к триумфу на грунтовом мэйджоре и в 2016-м сделал это.

Поздняя весна в Париже – время Рафаэля Надаля: каждый год все теннисисты мира едут в столицу Франции, мечтая бросить испанцу вызов, но грунтовый король раз от раза выходит победителем.

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