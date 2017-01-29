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Красивейший 3-минутный видеорассказ о том, как Федерер все-таки сделал Надаля в финале Aus Open

Красивейший 3-минутный видеорассказ о том, как Роджер все-таки сделал Надаля в финале Aus Open
5 661 просмотров | 03:24
Eurosport

38 мин. назад

Блистательные теннисисты подарили болельщиками запоминающийся и прекрасный матч.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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