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ВИДЕО - Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»

Главный по теннису: «Федерер – мессия. Может, он вызовет дождь, и они закроют крышу стадиона»
 307 просмотров | 03:09
Eurosport

27 мин. назад

В гости к Джону Макинрою пришел Матс Виландер, и они поностальгировали.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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