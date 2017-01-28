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ВИДЕО - Весь нектар финала, в котором Уильямс проиграла Уильямс и уступила ей титул

Весь нектар финала, в котором Уильямс проиграла Уильямс и уступила ей титул
 382 просмотров | 02:32
Eurosport

23 мин. назад

Уступила, конечно, Винус. А Серена снова всех порвала.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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