Видео
 
Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Много бомбических розыгрышей от красотки-украинки и швейцарки, проигравшей ей в финале юношеского AO

Много бомбических розыгрышей от красотки-украинки и швейцарки, проигравшей ей в финале юношеского AO
 1 смотрят | 02:34
Eurosport

1 минуту назад

Марта Костюк обыграла Ребеку Масарову в трех сетах, и некоторые удары молодых девушек достойны взрослых разборок.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотри мужской и женский финалы в прямом эфире на Euroosport Player

Смотрите на Eurosport

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео