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ВИДЕО - Красочные розыгрыши от четырех красочных девушек из финала женских пар

Красочные розыгрыши от четырех красочных девушек из финала женских пар
 283 просмотров | 02:38
Eurosport

43 мин. назад

Бетани Маттек и Люси Шафаржова переиграли Шуай Пен и Андреа Главачкову – 6:7, 6:3, 6:3.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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