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ВИДЕО - «Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем

«Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем
1 554 просмотров | 02:04
Eurosport

1 час назад

Второй полуфинал Australian Open – под пристальным вниманием Тренера.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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