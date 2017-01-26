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ВИДЕО - Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня Aus Open

Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня
1 945 просмотров | 02:12
Eurosport

1 час назад

Стэн Вавринка занял две позиции из пяти, но ему от этого совсем не легче.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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