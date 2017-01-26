ВИДЕО - Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня Aus Open
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем1 638 просмотров • 1 час назад
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку6 764 просмотров • 2 ч. назад
Укороченнейший Федерера, меткий обводящий Вандевеге и еще 3 самых-самых удара 11-го дня1 945 просмотров • 1 час назад
Психоз Вавринки, стоивший жизни его ракетке8 045 просмотров • 4 ч. назад
После первых двух сетов Федерер заставил Вавринку плакать8 060 просмотров • 4 ч. назад
Винус вошла в режим раненой пантеры, выиграла у Вандевеге и отпраздновала победу забавной пляской6 479 просмотров • 7 ч. назад
Хингис взобралась на вершину Паеса, чтобы сделать ему массаж4 889 просмотров • 6 ч. назад
Серена закончила сказку Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,53 501 просмотров • 7 ч. назад
Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной в полуфинале2 460 просмотров • 7 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Григору просто запрещено использовать резаный удар». Муратоглу знает, как не надо играть с Надалем
2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
Психоз Вавринки, стоивший жизни его ракетке
После первых двух сетов Федерер заставил Вавринку плакать
Винус вошла в режим раненой пантеры, выиграла у Вандевеге и отпраздновала победу забавной пляской
Хингис взобралась на вершину Паеса, чтобы сделать ему массаж
Серена закончила сказку Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,5
Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной в полуфинале
3 превосходных голенцио красивой зарубы «Юве» и «Милана» в Кубке Италии
Мэйсон и Лундквист отразили на двоих 58 бросков из 60, и 2 оставшихся вынул Хенрик
Главный по теннису: «Надаль говорит, что у него слишком крупная пятая точка»
«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала
Раонич покорил не Надаля, а топ-5 ударов 10-го дня
Как беспощадный Надаль отшлепал Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии
Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»
Четвертьфинальные деликатесы от Димитрова и Гоффена, которыми не стыдно попотчевать даже Федерера
Взрослая тетя с перемотанной ногой пересилила Плишкову и получила полуфинал Aus Open в награду
Радулов забил 2 гола в большинстве, отправив «Калгари» куковать
Пара хороших ударов Конты и тотальное доминирование Серены в четвертьфинале Aus Open