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ВИДЕО - 2 шикарных сета Роджера Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку

2 шикарных сета Федерера, затем 2 шикарных сета Вавринки и провал Стэна на закусочку
6 789 просмотров | 02:39
Eurosport

2 ч. назад

Швейцарцы покатались по синусоиде успеха в полуфинале Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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