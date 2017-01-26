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ВИДЕО - Психоз Стэна Вавринки в матче с Роджером Федерером, стоивший жизни его ракетке

Психоз Вавринки, стоивший жизни его ракетке
4 924 просмотров | 00:48
Eurosport

1 час назад

Эмоционально.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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